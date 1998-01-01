استبعاد "6" لاعبين من صفوف "الفدائي"

رام الله / سما /

قرر البوليفي خوليو سيزار المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، استبعاد 6 لاعبين من صفوف "الوطني", قبل خوضه لقاء البحرين الودي الخميس المقبل.

واستبعد سيزار كلا من خلدون الحلمان, وحسام زيادة, وعدي خروب, وليث خروب لأسباب فنية, بينما فضّل عدم استدعاء محمود وادي, وحسام عايش للإصابة.

واستدعى مدرب "الوطني" السداسي محمد بلح, ومحمود عيد, وهيثم ذيب, وشهاب قنبر, وماتياس حذوة, وأحمد عوض للحاق بصفوف المنتخب, تمهيدا لظهورهم في لقاء البحرين, استعدادا لموقعة عمان في تصفيات أمم آسيا يوم 28 مارس الجاري.

يشار إلى أن منتخب فلسطين وصل العاصمة البحرينية "المنامة" قبل 24 ساعة, قادما من السعودية.