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خدمات رفح بطلا لبطولة الناشئين

الثلاثاء 20 مارس 2018 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح بطلا لبطولة الناشئين



رفح / سما /

توّج فريق خدمات رفح "الأخضر" بلقب بطولة الناشئين مواليد 2001، بعد فوزه على نظيره خدمات جباليا (2-1)، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب فلسطين بغزة.

وحضر المباراة النهائية إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسامي بدير رئيس اتحاد "غزة والشمال"، وشريف الددا رئيس اتحاد "الوسطى والجنوب"، وجماهير الفريقين.

وسجل هدفي "الأخضر" محمد حسنين (54) من ركلة جزاء، ومعتز أبو غالي (64)، فيما أحرز هدف خدمات جباليا لؤي مسعود (14).

يشار إلى أن فريق شباب رفح "الزعيم" توّج بلقب البطولة الموسم الماضي، بعدما فاز في النهائي على خدمات جباليا (2-1) أيضا.

#خدمات رفح #بطولة الناشئين

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