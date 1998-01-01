محكمة الاحتلال في القدس تحول ستة مقدسيين بينهم قاصر للحبس المنزلي

القدس / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج اليوم الثلاثاء إن محكمة الاحتلال في القدس حولت ستة مقدسيين بينهم قاصر للحبس المنزلي حتى تاريخ الخامس والعشرين من آذار الجاري وذلك بعد قرار بالإفراج عنهم وهم: خالد غنيم، وسعد قطينه، ومحمد بكري، ورامي عبد السلام، وعمر عوض، كما وفرضت عليهم كفالات طرف ثالث وكفالات خاصة. وكذلك كان بحق القاصر عبد الرحمن صندوقة الذي جرى تحويله للحبس المنزلي بنفس المدة وبكفالة طرف ثالث.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشبان الخمسة والقاصر صندوقة يوم أمس عقب العملية التي نفذها الشهيد عبد الرحمن بني فاضل.