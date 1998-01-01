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الشرطة بإسناد من الأجهزة الأمنية تتلف 61 مركبة غير قانونية في نابلس

الثلاثاء 20 مارس 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

نفذت الشرطةاليوم  بإسناد من الأجهزة الأمنية نشاط شرطي وأمني في بلدتي عورتا و وأدلة جنوب نابلس فجر اليوم أتلفت خلاله  61 مركبة غير قانونية وألقت القبض على مطلوبين.


وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن المؤسسة الأمنية ومن خلال سعيها للقضاء على ظاهرة السيارات الغير القانونية والحفاظ على حالة أمنية مستقرة خالية من أي ظواهر غير قانونية أو سلبية نفذت المؤسسة الأمنية نشاطها و أتلفت 61 مركبة وألقت القبض على 5 مطلوبين في البلدتين.


وناشد البيان المواطنين الإبلاغ عن أي مظاهر غير قانونية تؤثر سلباً على حالة الاستقرار الأمني والاجتماعي حتى يتسنى للشرطة التعامل معها اصولاً.

 
#الشرطة

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