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الخضري: الوضع الفلسطيني صعب ولا يتحمل مزيد من الخلافات

الثلاثاء 20 مارس 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: الوضع الفلسطيني صعب ولا يتحمل مزيد من الخلافات



غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الوضع الفلسطيني خطير ولا يتحمل مزيد من الخلافات فالتحديات الداخلية والخارجية تتصاعد وهذا يجب ان يدفعنا الى الاسراع في تحقيق الشراكة الفلسطينية واستثمار كل الطاقات , جاء ذلك في بيان صحفي وزعه مكتب النائب الخضري ظهر اليوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٢٠ شدد خلاله على ضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وقال الخضري ان واقع غزة الانساني والاقتصادي كارثي ولا يتحمل اي خطوات وقرارا ت جديده تزيد هذا الواقع تعقيدا بل تحتاج الوحده الفلسطينية العاجله وانهاء كل اثار الانقسام بأسرع وقت وإعطاء الأمل لشعبنا في مستقبل افضل.

وشدد الخضري على انه يجب ان يبقى الاحتلال الاسرائيلي يتحمل النتائج الكارثية والوضع الانساني الخطير  لانه المحاصر لغزة منذ ١٢ عاما وهو يحاول ان يجد له مهرب من تحمل هذه المسؤولية امام المجتمع الدولي خاصة مع تصاعد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني والحديث عن خطوات واجراءات جديده.

ووجه النائب الخضري نداءا للمجتمع الدولي مطالبا بالتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الانساني المتدهور في غزة بعيدا عن اي حسابات سياسية فالواقع اصعب من ان يحتمل في طل قطع الولايات المتحدة الامريكية الدعم عن الاونروا وما له من تداعيات خطيره على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين عامه ومليون لاجئ يعيشون في غزة ويستفيدوا من المساعدات الانسانية المهدده , وكذلك من اثار خطيره لاستمرار الحصار الاسرائيلي لأكثر من ١٢ عام شن خلالها ٣ حروب هى غزة.

وتمنى الخضري النجاح اليوم لمؤتمر المانحين المنعقد في مقر البرلمان الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي يهدف لحشد ٦٠٠ مليون دولار لإقامة مشروع محطة تحلية مركزية لمياه البحر بمشاركة دولية واسعه واسلامية وعربية.

 
#جمال الخضري

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