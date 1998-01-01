"الكابنيت" سينقاش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

عكا للشؤون الإسرائيلية

أوضحت مصادر أمنية واستخبارية إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن الوضع في غزة يزداد اشتعالا بسبب تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة .

ووفقا للمصادر فإن وزراء الكابنيت السياسي الأمني يسعون لاتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى منع التصعيد والإنجرار إلى مواجهة جديدة بين إسرائيل وحماس في غزة .

وأضافت المصادر بأن الجيش يستعد لمسيرة العودة الحاشدة التي تجهز لها حماس والتي سيصل من خلالها الألاف من سكان القطاع إلى الجدار الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل ، حيث أن الجيش يستعد لمثل هذا السيناريو منذ عدة سنوات من الأن .

وقد أوضح بعض وزراء الكابنيت بأنهم سيقترحوا في جلسة الكابنيت المقبلة زيادة نسبة الكهرباء إلى غزة وتحسين جودة المياه والبنى التحتية المدنية في غزة، بالإضافة إلى السماح للعمال الغزيين بالدخول للعمل في إسرائيل .