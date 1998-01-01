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الاحتلال يقرر الإفراج عن الشيخ صلاح بشروط

الثلاثاء 20 مارس 2018 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر الإفراج عن الشيخ صلاح بشروط



القدس المحتلة / سما /

وافقت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء على الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح على أن تحدد الشروط الأسبوع المقبل.

وأوضح محامي الشيخ خالد زبارقة إن محكمة الاحتلال في حيفا وافقت مبدئيا على الإفراج المشروط إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، مضيفاً أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة يوم الاثنين المقبل.

ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل مع قيود واسعة على الحركة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن "التحريض ضد إسرائيل".

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