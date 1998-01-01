اعادة فتح المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة بعد اغلاق دام ايام

غزة/خاص سما/

ذكرت مصادر مطلعة ، باعادة فتح المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة بعد اغلاق دام ايام بأمر من النائب العام في القطاع.

وافادت المصادر الخاصة لوكالة" سما"، بأن موظفي الشركة سيباشرون صباح غدا الاربعاء مهامهم في مقر الشركة.

يشار الى انه في وقت سابق، قامت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة اغلقت المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله.

وأضافت المصادر، قرار الاغلاق جاء بعد عدم استجابة شركة الوطنية لكتاب من النائب العام بمنحهم تسجيلات وسجلات لمكالمات صادرة وواردة متعلقة ببعض المعتقلين على خلفية تفجير الموكب ، واصرار الشركة بطلب بكتاب رسمي من النائب العام في رام الله.