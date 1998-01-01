"دعم الصحفيين" تُشيد بـ " تويتر" بعد رفضها طلب إسرائيلي باستهداف المحتوى الفلسطيني

غزة / سما/

أشادت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين بالمهنية العالية التي تتحلى بها إدارة شركة تويتر وعدم خضوعها للضغوط الاسرائيلية بحذف المحتوى الفلسطيني بناء على رغبات السلطات إسرائيلية.

وأشارت لجنة دعم الصحفيين أن كافة المواثيق والقوانين والدولية تدعو لتعزيز الحريات العامة والشخصية في إطار يحترم منظومة حقوق الإنسان، ويعزز أعمال وإنفاذ وتطبيق الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكدت اللجنة مجدداً رفضها للمطالب الاسرائيلية المتكررة لإدارة الفيسبوك بحذف المحتوى الفلسطيني وإغلاق المئات من الصفحات الفلسطينية دون سبب واضح او انذار مسبق.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين من النشطاء الفلسطينيين بمواصلة العمل بمهنية عالية والارتقاء بالمحتوى الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة.

وبينت اللجنة انها بصدد عقد دورات متخصصة وورشات عمل مع المؤسسات الاعلامية الفلسطينيين تهدف لتطوير المحتوى الفلسطيني وفق الاسس الصحفية والقوانين الناظمة التي ترتكز لأخلاقيات مهنة الصحافة.