جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنباء عن سيطرة "داعش" على حي القدم جنوبي دمشق

الثلاثاء 20 مارس 2018 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن سيطرة "داعش" على حي القدم جنوبي دمشق



دمشق/وكالات/

ذكر نشطاء أن مسلحي داعش سيطروا على حي القدم جنوبي دمشق بعد أن خرج منها مسلحو "جبهة النصرة" وسيطر الجيش عليها، وذلك في وقت تركز فيه القوات الحكومية على الغوطة الشرقية.

وذكر النشطاء أن مسحلي التنظيم المتطرف سيطروا على حي القدم مساء الاثنين، إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الجيش.

وأشاروا كذلك إلى وصول تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على الحي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة تجري في القسم الجنوبي من دمشق، إثر هجوم مسلحي داعش من حي الحجر الأسود وأطراف مخيم اليرموك، على حي القدم.

يذكر أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على حي القدم الأسبوع الفائت، بعد أن أخلى مسلحو جبهة النصرة وأجناد الشام الحي إثر اتفاق مع الجيش وغادروا باتجاه محافظة إدلب.

الجدير بالذكر أن حي القدم محاط بأراض تسيطر عليها الحكومة من جانب، وأخرى يسيطر عليها تنظيم داعش من الجانب الآخر.

أخبار ذات صلة

"جيش الإسلام" يعرقل عملية إخراج مسلحي"داعش" وعوائلهم من دمشق

صحيفة: أنباء عن التحاق أول فتاة أردنية بتنظيم "داعش"

شهيد

دمشق: مقتل مراسل RT خالد الخطيب بنيران "داعش"

مقاتلون من داعش يعدمون 100 من جبهة النصرة

دمشق : تنظيم "داعش" يستعيد السيطرة على الرقة ويعدم 100 من النصرة

دمشق:"داعش" ينسحب من مخيم اليرموك

"التعاون الخليجي" يصف سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن "بالإنقلاب"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الرئيس: قررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

برئاسة السنوار.. الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة غزة وتجدد ادانتها لاستهداف الحمدالله

حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة

صور: نخوة محمد بن راشد تثير ضجة غير مسبوقة على تويتر!

تركي آل الشيخ يعتدى بالضرب علي فنانة مصرية مشهورة

جيش الاحتلال يزعم: حماس تقلل من استثمارها ببناء أنفاق هجومية

الأخبار الرئيسية

الحكومة

الحكومة تطالب حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة لتتولى مسؤولياتها كاملة

ترامب و نتنياهو

القناة العبرية السابعة: أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة "صفقة القرن"

الرئيس عباس

قادة الاحتلال يعلقون على خطاب الرئيس: "خرج عن طوره وغزة ستعيش ظروفا صعبة في قادم الأيام

امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

حماس- ارشيف

حماس ترد على الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة ورئاسية وتشريعية لاختيار قيادة جديدة

الاتصالات الفلسطينية