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زرع أشتال زيتون بالقرب من حدود غزة

الثلاثاء 20 مارس 2018 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
زرع أشتال زيتون بالقرب من حدود غزة



غزة / سما /

غرس العشرات من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، حوالي ألف شتلة زراعية أغلبها من "الزيتون"، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل؛ في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

ورفع المشاركون في الفعالية، التي نظّمتها القوى الوطنية والإسلامية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية، وجمعية الإغاثة الزراعية واتحاد لجان العمل الزراعي، شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، الأعلام الفلسطينية.

والسبت الماضي، أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة"، التابعة للجنة القوى الوطنية والإسلامية، انطلاق فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في الـ 30 من الشهر الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة، حسين منصور آنذاك: " ستكون الفعاليات سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال".

وأوضح أنه سيتم "الإعداد لمسيرة مليونية بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية وفي الشتات وأراضي فلسطين التاريخية، وسيكون ذكرى النكبة الفلسطينية في الـ 15 أيار/مايو المقبل محطة أخرى للتحركات الجماهيرية".

ولفت إلى أن المسيرة "ستتزامن مع تحرك سياسي واسع، إقليمًا ودوليًا بمشاركة أفراد ومؤسسات وهيئات فلسطينية، وداعمة للقضية الفلسطينية".

#أشتال زيتون #زرع #غزة

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