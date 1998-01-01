اللجنة القطرية تتبرع بتأسيس ساحة معشبة لخدمة ذوي الاعاقة بخان يونس

خانيونس / سما /

تبرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بتأسيس ساحة معشبة لخدمة الأشخاص ذوى الاعاقة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وذلك ضمن مشروع مجمع بسمة الخاصة التابع لجمعية اعمار للتنمية والتأهيل .

وذكر رئيس جمعية "إعمار" د. رامي الغمري، أن جمعيته خاطبت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بتزويد مجمع بسمة التأهيلي الخاص بذوي الاعاقة بمادة "البيس كورس" لفرشها في الساحة الكبيرة التى سيخصصها المشروع لإقامة ملعب معشب على مساحة 1000 متر مربع، واوضح أن استلام الجمعية لمادة البيس كورس سيسرع في انجاز المشروع الذى سيخدم قرابة 300 من أطفال مدرسة بسمة من ذوى الاعاقة ،و سيساهم في خدمة المؤسسات الخيرية التى تعمل في مجال الاعاقة بمحافظة خان يونس.

وأكد الغمري ان قسم المشاريع بالجمعية تسلم 220 طن من مادة "البيس كورس" لاستخدامها كطبقة اساسية وتقوية البنية التحتية للساحة المعشبة الذى سيتم انجازها قريبا.

وشكر الغمري اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة لمساهمتها في انجاز الصرح التعليمي ، الذى سيخدم ذوى الاعاقة جنوب قطاع غزة ، معربا عن امتنانه للجهود القطرية الداعمة للشعب الفلسطيني.