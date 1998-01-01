ضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 35 راكب في الخليل

رام الله / سما /

ضبطت دورية السلامة على الطرق اليوم الثلاثاء، حافلة لنقل الطلاب بحمولة زائدة بلغت 35 راكب في الخليل.

وأوضحت الشرطة في بيان لها "أنه في أثناء عمل دورية السلامة على الطرق بفحص المركبات والتأكد من مدى قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرق، تم إيقاف حافلة لنقل الطلاب لفحصها والتأكد من قانونيتها، حيث تبين أن حمولتها القانونية هي لــ 16 راكب وبداخلها 51 طالبا أي بحمولة زائدة بلغت 35 راكب".

وأضاف البيان بأن دورية السلامة على الطرق قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم إلى مدارسهم بحافلات أخرى, وتم مخالفة السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وناشد البيان الإخوة السائقين إلى الالتزام بالحمولة القانونية لحافلاتهم, مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.