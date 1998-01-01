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تركي آل الشيخ يعتدى بالضرب علي فنانة مصرية مشهورة

الثلاثاء 20 مارس 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يعتدى بالضرب علي فنانة مصرية مشهورة



القاهرة / وكالات /

قال موقع التحرير المصري إن الفنانة المصرية آمال ماهر قدّمت بلاغاً ضد تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الرياضة في السعودية، واتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب.

وجاء في البلاغ الذي تقدمت آمال ماهر إلى قسم شرطة المعادي أن آل الشيخ قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، بحضور عدد من رجال الأمن المحطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضا.

وحسب الموقع من المفترض أن يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة خلال الساعات المقبلة وإخطار تركي آل الشيخ والسفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثوله أمام النيابة للتحقيق في البلاغ المقدم ضده.


وكانت آمال ماهر وفق موقع التحرير قد نفت خبر زواجها وارتباطها برئيس الهيئة الرياضية في المملكة تركي آل الشيخ.

ومنتصف العام 2017 نشرت الفنانة آمال على حسابها في تويتر أغنية لها بالاشتراك مع ماجد المهندس تحمل اسم "اعترف" كتب كلماتها تركي آل الشيخ.



وبدأ حضور آل الشيخ يزداد في مصر بالآونة الأخيرة وانتشرت له صور مع ممثلين وفنانين وإعلاميين، كما لعب دوراً كبيراً في إنهاء صفقات رياضية للنادي الأهلي المصري، حيث منحه النادي الرئاسة الشرفية له بعدما تكفل ببناء استاد جديد للنادي.

#تركي آل الشيخ #ضرب #امال ماهر

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