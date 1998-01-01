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نابلس: الاحتلال يجري تدريبات بالذخيرة الحية

الثلاثاء 20 مارس 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

تواصل قوات الاحتلال ، منذ مساء أمس، إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة خربة الطويل جنوب نابلس.

وأفاد عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في عقربا يوسف ديرية ، بأن قوات الاحتلال نصبت خياما الليلة الماضية بالمنطقة، وبدأت بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تبلغ الأهالي بهذه التدريبات والمدة التي ستستمر فيها، بحجة أنها مناطق إطلاق نار، وتجري تدريبات بالذخيرة الحية بين منازل المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

وأكد ديرية أن قوات الاحتلال تجري باستمرار تدريبات عسكرية في الخربة وتدمر الأراضي الزراعية؛ بهدف إجبار الأهالي على الرحيل وترك أراضيهم.

#الاحتلال

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