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6 نصائح لاستعادة الاحترام في العلاقات الزوجية

الثلاثاء 20 مارس 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 نصائح لاستعادة الاحترام في العلاقات الزوجية



وكالات / سما /

يشوب العلاقة الزوجية منغصات وتفتر المشاعر العاطفية مع مرور الوقت، وتبرز الحاجة إلى إجراءات، تساعد على إعادة الاحترام والحب إلى حياة الزوجين. 

وفيما يلي، مجموعة من النصائح، التي تساعد الزوجة على ضخ دم جديد في جسد العلاقة الزوجية، وتعيد الاحترام المتبادل بينها وبين زوجها، بحسب موقع كلوب 31 وومان:

 

1- توقفي عن التذمر:

 

التذمر من أكثر الأشياء التي تفسد العلاقة بين الزوجين، تنفر الزوج من زوجته، لذلك يتوجب عليك أن تتوقفي عن هذه العادة السلبية.

 

2- الاستماع بإصغاء:

 

يحب الرجل أن تستمتع زوجته إلى ما يقوله بإصغاء، وتظهر الاهتمام لآرائه وأفكاره، فهذا من شأنه، أن يعيد مشاعر الاحترام والتقدير بينهما.

 

3- لا تحاولي التصحيح له:

 

يشعر الرجل بالإهانة، إذا حاولت زوجته أن تظهره على خطأ، من خلال طرح رأي مخالف لرأيه، وإذا كان زوجك مخطئاً بالفعل، فحاولي أن تنقلي له الفكرة بطريقة غير مباشرة.

 

4- تقديم الشكر:

 

كلما قام زوجك بعمل ما داخل أو خارج المنزل، بادريه بعبارات الشكر، ليشعر بأنك تقدرين عمله، وما يفعله لإرضائك.

 

5- عبارات الإطراء:

 

بالإضافة إلى شكر زوجك، حاولي دائماً أن تتغزلي به، وأظهري له مدى حبك له ولصفاته الجسدية والنفسية.

 

6- اتركي له مساحة من الحرية :

 

لا تضغطي على زوجك، واتركي له مساحة من الحرية، ليخرج برفقة الأصدقاء، أو يمارس بعض النشاطات التي تمنحه الشعور بالسعادة.

#العلاقات الزوجية #الاحترام

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