صورة.. لن تصدقوا كيف أصبح جميل راتب

عالم الفن

حرص الفنان الكبير جميل راتب على حضور العرض الخاص لفيلمه "فوتوكوبي"، داخل المركز الثقافي بالأقصر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وشاهد راتب الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمود حميدة وشيرين رضا، وأعرب عن إعجابه به.

وأشار إلى أنه في غاية السعادة لتكريمه في المهرجان، قائلاً: "كُرمت كثيراً، وفي مهرجانات متعددة، لكن هذا التكريم له مذاق وطعم ومكانة خاصة، لأنه مهرجان أفريقي متخصص في سينما جميعنا نحبها ونعشقها، ونحن جزء من أفريقيا، وسعادتي كبيرة لأنني أُكرم مع مخرج سنغالي كبير مثل موسى توريه".

وأكد أنه على اتم الاستعداد لدخول أعمال فنية جديدة، فرغم كبر سنه، وعدم قدرته على الحركة، إلا أنه يريد تمثيل مصر في أي عمل فني لأن الفن يجري في دمه.









