جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة.. لن تصدقوا كيف أصبح جميل راتب

الثلاثاء 20 مارس 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. لن تصدقوا كيف أصبح جميل راتب



عالم الفن

حرص الفنان الكبير جميل راتب على حضور العرض الخاص لفيلمه "فوتوكوبي"، داخل المركز الثقافي بالأقصر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وشاهد راتب الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمود حميدة وشيرين رضا، وأعرب عن إعجابه به.

وأشار إلى أنه في غاية السعادة لتكريمه في المهرجان، قائلاً: "كُرمت كثيراً، وفي مهرجانات متعددة، لكن هذا التكريم له مذاق وطعم ومكانة خاصة، لأنه مهرجان أفريقي متخصص في سينما جميعنا نحبها ونعشقها، ونحن جزء من أفريقيا، وسعادتي كبيرة لأنني أُكرم مع مخرج سنغالي كبير مثل موسى توريه".

وأكد أنه على اتم الاستعداد لدخول أعمال فنية جديدة، فرغم كبر سنه، وعدم قدرته على الحركة، إلا أنه يريد تمثيل مصر في أي عمل فني لأن الفن يجري في دمه.



جميل

جميل2

#جميل راتب

أخبار ذات صلة

صور: لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان الكبير جميل راتب

لن تصدقوا كيف أصبح شكل شيماء سيف بعد خسارة وزن رهيبة!

شاهدوا كيف أصبح الفنّان عماد رشاد.. لن تصدقوا!

9998844366

جميل راتب يحتفل بعيد ميلاده الـ91

صور: هكذا أصبح شكل 'أم محمود' في مسلسل 'جميل وهنا'

01h99

﻿جميل راتب يعتذر عن عدم المشاركة في «جريمة الايموبيليا» لظروف صحية

الأكثر قراءة اليوم

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

يديعوت احرنوت: "عباس استقبل منفذ عملية القدس كالملوك"!

برئاسة السنوار.. الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة غزة وتجدد ادانتها لاستهداف الحمدالله

حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة

صور: نخوة محمد بن راشد تثير ضجة غير مسبوقة على تويتر!

جيش الاحتلال يزعم: حماس تقلل من استثمارها ببناء أنفاق هجومية

اسرائيل تحتجز 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ترامب و نتنياهو

القناة العبرية السابعة: أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة "صفقة القرن"

الرئيس عباس

قادة الاحتلال يعلقون على خطاب الرئيس: "خرج عن طوره وغزة ستعيش ظروفا صعبة في قادم الأيام

امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

حماس- ارشيف

حماس ترد على الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة ورئاسية وتشريعية لاختيار قيادة جديدة

الرئيس عباس

فيديو.. الرئيس: حماس تقف وراء الاعتداء على الموكب وقررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

الاتصالات الفلسطينية