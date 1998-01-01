مستوطنون يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح، اليوم الثلاثاء، على تلاميذ أثناء ذهابهم لمدرستهم في قرية التوانة ببلدة يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إصابة التلاميذ برضوض وكدمات، عرف منهم: ريم وإبراهيم وجبر وشيماء عوض، وكفاح وحمزة وانشراح أبو جندية، وعز الدين مخامرة.

بدوره، أشار رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي ، إلى أن اعتداء المستوطنين على التلاميذ في المنطقة يندرج ضمن سلسلة من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المواطنين في المنطقة، لإرغامهم على الرحيل من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على التلاميذ الذين أصبحوا يعانون، جراء حالة الخوف التي تصاحبهم اثناء ذهابهم من والى المدرسة، ما أثر على حياتهم اليومية وتحصيلهم العلمي.