قلقيلية: رئيس هيئة شؤون الأسرى ونائب المحافظ يزورون أسرى محررين

قلقيلية / سما /

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "أن الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته اللاانسانية ومخادعاته المضللة للرأي لعام العالمي جاوز المدى"، مضيفا أن مصلحة السجون توهم الهيئات الدولية بأنها تتعامل مع الأسرى ضمن القانون الدولي.

جاء ذلك خلال زيارته ونائب المحافظ العميد حسام أبو حمدة لأسرى محررين من محافظة قلقيلية، رافقهم خلالها نائل غنام مدير هيئة الأسرى والمحررين، لافي نصورة مدير نادي الأسير، وطاقم من هيئة الأسرى والمحررين وأسرى محررين.

وطالب قراقع بإدراج إسرائيل كدولة محتلة خارجة عن القانون الدولي بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، مطالبا بإرسال لجنة برعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية.

من جانبه أشاد نائب المحافظ بصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى إسنادهم ميدانيا بالفعاليات، مؤكدا أن قضية الأسرى هي حجر الزاوية وتمثل أولوية لدى القيادة الفلسطينية، وقال"ان قدر الشعب الفلسطيني أن يكونوا أسرى وشهداء وجرحى حتى يأتي الله بأمره".