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"5" حقائق تدفع نيمار للرحيل عن سان جيرمان

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"5" حقائق تدفع نيمار للرحيل عن سان جيرمان



وكالات / سما /

تتواصل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودته إلى الدوري الإسباني، نظرا لبعض الأسباب الخاصة باللاعب.

وكشفت صحيفة "يو أو إل سبورت" البرازيلية, عن خمسة حقائق قد تدفع نيمار، الذي يخضع للعلاج حاليا بعد إصابته مع النادي الباريسي، للرحيل وتغيير فريقه في الموسم المقبل.

1- العنف:

يستخدم لاعبو الدوري الفرنسي العنف المفرط والقاسي مع النجم البرازيلي بشكل متعمد لإيذائه، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه يتعرض لـ 5.7 مخالفات ضده كمعدل متوسط في المباراة الواحدة أي ما يقارب 6 أخطاء, بالمقارنة مع ما كان يعاني في إسبانيا بمتوسط ​​أقل بلغ (3.5).

2- التحكيم:

يشعر البرازيلي بالاضطهاد من رابطة الدوري في فرنسا, كونه لا يتلقى معاملة مثالية ويشعر بأنه غير محمي في ظل نجوميته، لاحتساب أخطاء كثيرة ضده، والدليل شكواه للحكم في لقاء مارسيليا وطرده بسبب اعتراضه على التحكيم, فيما تم إنذار اثنين من الفريق الخصم حسب, ما يعني أنه مضطهد من الحكام.

3- المستوى الفني:

يعتقد نيمار أن المستوى الفني للاعبي الدوري الفرنسي منخفض للغاية, الشيء الذي كان قد تم تحذيره منه بالفعل, وبالتالي فإن لديه خيارات أقل ليتم اختياره كأفضل لاعب في العالم، باعتبار أنه يحتاج إلى التألق في بطولة قوية للغاية مثل الدوري الإسباني, أو الدوري الإنجليزي على سبيل المثال, وهي مسابقات أقوى بكثير من الدوري الفرنسي.

4- العشب غير الجيد:

المهاجم البرازيلي يشعر بالدهشة من سوء حالة الملاعب في فرنسا، فالعشب طويل جدا وبه العديد من الثقوب, وهو يعتقد أنها مجرد خدع يتم تنفيذها لإيقاف نجوم سان جيرمان, والأهم أنه يعدّ ذلك سببا رئيسيا لازدياد خطر الإصابة بالنسبة لأي لاعب.

5- التنقل بالحافلة:

لا يحب نيمار التنقل لخوض المباريات مع سان جيرمان بالحافلة, خاصة تلك التي تُلعب بعيدا عن العاصمة "باريس" في بعض الأحيان باعتبار أن النادي لا يسافر بالطائرة أو القطار.

كما يشعر النجم البرازيلي بالضيق من المبيت بالفندق عشية كل مباراة، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث حينما كان لاعبا في صفوف برشلونة, الأمر الذي يجعله متضايقا بعض الشئ من هكذا ظروف, ربما تهدد بقاءه مع النادي الفرنسي.

#نيمار #باريس سان جيرمان

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