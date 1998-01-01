القناة العبرية السابعة: أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل نيتها تأخير الإعلان عن خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية لم تسمه، قوله، أنه لا توجد نية لدى الإدارة الأميركية بالإعلان عن الصفقة بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في تقديم الخطة وسط حالة من الهدوء.

وقال مصدر مسؤول من الإدارة الأميركية للقناة، أن التأجيل سيكون طويلا جدا وربما يتم الانتظار لحين استبدال الرئيس محمود عباس من منصبه.

ويقول مؤيدون للخطة أنه مع وجود أبو مازن لا يمكن التقدم في هذه الخطة وسيكون من الصعب التحرك نحو السلام في ظل الخلافات مع الإدارة الأميركية. مشيرين إلى مقاطعة السلطة لمؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخرا بشأن غزة ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل رغبتها في مقاطعة الإدارة الأميركية.