رئيس النادي الأهلي يعتدي بالضرب على آمال ماهر!

عالم الفن

حررت الفنانة آمال ماهر، بلاغا فى قسم شرطة المعادى، ضد تركى آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس الهيئة الرياضية فى المملكة العربية السعودية، اتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب أمام منزلها بدائرة القسم.

وقالت الفنانة آمال ماهر، فى البلاغ، إن تركى آل شيخ قام بضربها أمام منزلها فى منطقة المعادى، أمام عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، وطالبت آمال ماهر فى المحضر الذى حمل رقم 4410 باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث، وعدم تعرضه لها أو لعائلتها مرة أخرى.

في حين كشف مصدر أمنى أنه من المفترض أن يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة خلال ساعات، بالإضافة إلى إخطار تركى آل شيخ والسفارة السعودية فى القاهرة بضرورة مثوله أمام النيابة للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده.