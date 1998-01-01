برشلونة على بعد خطوتين من معادلة إنجاز ريال سوسيداد

وكالات / سما /

يقدم فريق برشلونة أداءاً مميزًا هذا الموسم مع مدربه الجديد إرنستو فالفيردي سواء بالنسبة للدوري الإسباني، أو كأس ملك إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

وينافس الفريق الكتالوني حتى الآن على جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، باقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني حيث يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد، بالإضافة لوصوله لنهائي كأس الملك، وتواجده بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن فريق برشلونة على بعد خطوتين فقط من معادلة رقم ريال سوسيداد التاريخي عامي 1979، و1980.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن منذ الموسم الماضي لم يتلقى أي خسارة منذ 36 مباراة، وأمام الفريق الكتالوني بذلك مباراتين حتى يعادلوا رقم ريال سوسيداد المميز في عامي 1979، و1980، حيث لم يخسر الفريق في 38 مباراة متتالية.

وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني لم يخسر في 29 مباراة هذا الموسم بالدوري، بالإضافة لسبعة لقاءات من الموسم الماضي، لذلك أمام المدرب الباسكي مباراتين يفوز بهما حتى يعادل رقم ريال سوسيداد، وثلاث مباريات كي يكسر هذا الرقم.