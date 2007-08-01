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صلاح يواصل صدارته كهداف للدوريات الأوروبية الكبرى

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يواصل صدارته كهداف للدوريات الأوروبية الكبرى



وكالات / سما /

قفز المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بفضل رباعيته “سوبر هاتريك” التي سجلها في مرمى واتفود وقاد به الريدز للفوز بخمسة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزيالممتاز.

 

وبالإضافة لتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ، فقد أصبح لصلاح 28 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون على رأس المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الكبرى في أوروبا برصيد 56 نقطة، متفوقا علىليونيل ميسي الذي سجل 25 هدفاً مع برشلونة في الدوري الإسباني بواقع 50 نقطة.

ويأتي في المرتبة الثالثة إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وله 24 هدفاً (48 نقطة)، وهو نفس رصيد كل من تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي) وهاري كين (توتنهام الإنجليزي).

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سار على درب الفرعون المصري وسجل رباعية شخصية أمس قاد بها فريقه ريال مدريد للفوز على جيرونا بنتيجة 6-3 ، فأصبح في المرتبة الثامنة للمتنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 22 هدفا (44 نقطة)، متساويا مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي والذي سجل “سوبر هاتريك” في مباراة فريقه الأحد أمام سامبدوريا.

وبذلك، قد يصبح صلاح هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالحذاء الذهبي بالقارة العجوز منذ فعلها الأوروجوائي لويس سواريز عام 2014 حين كان في ليفربول أيضا وتقاسمها وقتها مع كريستيانو رونالدو.

ويشار إلى أن آخر لاعب فاز باللقب منفردا من بوابة الدوري الإنجليزي كان كريستيانو رونالدو عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد موسم 2007-08 بعدما هز الشباك في 31 مناسبة.

كما أن صلاح (25 عاما) أصبح مرشحا ليكون أول لاعب أفريقي يفوز بالحذاء الذهبي في نظامها الجديد الذي بدأ عام 1997 حين تولتها شركة (يوروبيان سبورتس ميديا) للتسويق وأدخل نظام التصويت الذي يمنح نقاطا أكثر للأهداف المسجلة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

#محمد صلاح

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