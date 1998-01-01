كريستيانو سيرحل عن ريال مدريد إلى نيوكاسل يونايتد !

وكالات / سما /

كشف أسطورة الملاكمة البريطاني فلويذ مايويذر عن إمكانية إنهاء نجم كرة القدم البرتغالي وهداف ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

فلويذ مايويذر أكد على نيته الاستثمار في كرة القدم وذلك من بوابة نيوكاسل يونايتد، حيث يعتبر أحد المشجعين للنادي الملقب بـ”الماكبايس”.

مايويذر قال في تصريحات صحفية “أحب نيوكاسل يونايتد كثيراً وجماهيره تحب الاحتفال مثل أي جمهور في العالم، لقد تعرفت على بعض اللاعبين في النادي وهم رائعين، أبحث دائماً عن فرص استثمار جديدة وأحب كل الرياضات بعقلي وليس بقلبي”.

مضيفاً “أسرع طريقة لخسارة الأموال يكون باتباع القلب، عندما أريد الاستثمار أعرض المشروع على فريقي وهم ينصحوني سواء إذا كان العمل رابحاً أم خاسراً”.

وختم “كرة القدم ليست رياضتي ولكن لي علاقة بها الآن، كرستيانو رونالدو صديقي منذ الطفولة وقد ينهي مسيرته في هذا النادي”.

وكان المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري قد تحدث عن وجود اتصالات بينه وبين رونالدو سأله الأخير خلالها عن الحياة في الصين.