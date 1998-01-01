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مجدلاني : امام حماس فرصة تاريخية للانتقال الى مربع الوحدة الوطنية

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني : امام حماس فرصة تاريخية للانتقال الى مربع الوحدة الوطنية



رام الله / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أنه لا يزال أمام حركة حماس الفرصة التاريخية لالتقاطها والانتقال من مربع الانقسام إلى الوحدة.

وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن أمام حماس خيارات إما اتخاذ موقف صريح وقرار واضح بما يخدم المشروع الوطني أو أنها تصر على الانقلاب ما سيضطر الرئيس محمود عباس لاتخاذ إجراءات للحفاظ على المشروع الوطني.

وأوضح أن على حماس إن كانت تريد التقاط هذه الفرصة أولا: أن تكشف عن من خطط ونفذ جريمة محاولة الاغتيال وثانيا تطبيق اتفاقات المصالحة رزمة واحدة

.وأشار مجدلاني إلى أن الوضع ما قبل محاولة الاغتيال يختلف عن بعد ذلك، لأننا نؤرخ لمرحلتين منفصلتين تماما بالتعامل مع ملف المصالحة.

#مجدلاني #حماس #الانقسام

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