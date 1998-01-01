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هيئة الأسرى: "العليا الإسرائيلية" تنظر الخميس المقبل في تسليم جثمان السراديح

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" حددت جلسة، ظهر الخميس المقبل، للنظر في التماس الهيئة المقدم للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح.

وتقدم محامي الهيئة محمد محمود، يوم أمس، بالتماس عاجل للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد بشكل فوري، بعد عدم التزام النيابة الإسرائيلية بقرارها الذي صرحت به الاثنين الماضي أنها ستسلم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، خلال 72 ساعة.

وستعقد الجلسة الخميس المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا للنظر في الالتماس.

يذكر أن قوات الاحتلال أقدمت على إعدام الشهيد السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

#هيئة الأسرى #العليا الإسرائيلية #ياسين السراديح

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