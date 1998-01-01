د.مصطفى البرغوثي يطلع وفدا صحفيا اوروبيا على مخاطر نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي

رام الله / سما /

التقى د. مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفدا صحفيا ضم ممثلين عن الصحف والوكالات الاعلامية الأوروبية.

ورافق البرغوثي الوفد في جولة ميدانية أطلعه خلالها على مخاطر جدار الفصل العنصري وحقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات وممارسات اسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وطبيعة منظومة الابرتهايد التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وركز البرغوثي على أهمية ودور الاعلام في نقل الصورة الحقيقية ودحض الرواية الاسرائيلية التي ضللت الرأي العام العالمي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على مدار اكثر من 70 عاما.

وقدم البرغوثي شرحا وافيا للرواية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، وقال إن اسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان.

واشار البرغوثي الى الاعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد النساء والاطفال والشباب على الحواجز ومنهم من تم اعدامهم بعد اصابتهم بجروح وهم ملقون على الارض وامام عداسات الكاميرات، ومنهم من تم اعدامهم بعد اعتقالهم.

وأوضح البرغوثي، ان اسرائيل وحكوماتها المتعاقبة سعت وتسعى الى تدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وكسب مزيد من الوقت لمصادرة المزيد من الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات لفرض امر واقع جديد على الارض يمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف البرغوثي، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني معاناة شديدة جراء الحصار الجائر المفروض عليه والذي أدى الى هدم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في القطاع، مشيرا الى معاناة المواطن الفلسطيني جراء البطالة والفقر وشح المياه ونقص المواد.

وبين،" بالارقام والصور نظام الفصل والتمييز العنصري الاسرائيلي في الضفة الغربية، وآثار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من عمليات قتل وتدمير".

وطالب البرغوثي الصحفيين بنقل الحقيقة كما هي، وبالنشر الموضوعي لواقع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية.