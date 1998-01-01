جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تطلق مسابقة "الطالب الجامعي الباحث"

الثلاثاء 20 مارس 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، المسابقة الوطنية الأولى في البحث العلمي تحت عنوان "الطالب الجامعي الباحث"، حيث تستهدف هذه المسابقة طلبة الجامعات الفلسطينية الملتحقين بمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات لمواصلة نشاطاتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي؛ ما يسهم في رفع جودة مخرجات الأبحاث، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تشمل مجالات متعددة كالهندسة، والريادة والتكنولوجيا ونظم المعلومات، والعلوم الاجتماعية والتربوية، والعلوم الإدارية والمالية والقانون، والعلوم الطبية والطبيعية، مشيرة إلى جوائز ستمنح للفائزين بالمراكز المتقدمة لفئات مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأهابت الوزارة بالطلبة مراجعة عمادة البحث العلمي، كل في جامعته، داعية للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة، لما لها من أثر في دفع عجلة البحث العلمي في فلسطين إلى الأمام.

#التربية

أخبار ذات صلة

طلاب - ارشيفية

بيان هام من "التربية" بخصوص منح المغرب

وطنية

"الوطنية موبايل" تطلق أعمالها في غزة الثلاثاء المقبل

سرايا القدس

فيديو: سرايا القدس تطلق كليب "رهن الاشارة" ماذا يتضمن ؟

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت احرنوت: "عباس استقبل منفذ عملية القدس كالملوك"!

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

برئاسة السنوار.. الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة غزة وتجدد ادانتها لاستهداف الحمدالله

حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة

لماذا تهاوت أسعار الخضار؟

جيش الاحتلال يزعم: حماس تقلل من استثمارها ببناء أنفاق هجومية

اسرائيل تحتجز 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ترامب و نتنياهو

القناة العبرية السابعة: أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة "صفقة القرن"

الرئيس عباس

قادة الاحتلال يعلقون على خطاب الرئيس: "خرج عن طوره وغزة ستعيش ظروفا صعبة في قادم الأيام

امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

حماس- ارشيف

حماس ترد على الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة ورئاسية وتشريعية لاختيار قيادة جديدة

الرئيس عباس

فيديو.. الرئيس: حماس تقف وراء الاعتداء على الموكب وقررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

الاتصالات الفلسطينية