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بيت لحم: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل الريف الغربي

الثلاثاء 20 مارس 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز في منطقة "عقبة حسنة" الموصل لقرى حوسان، وبتير، ونحالين، ووادي فوكين، وتقوم بإيقاف المركبات وتفتيشها مع تسجيل الأسماء، وسط تهديد المواطنين بتنغيص حياتهم اليومية في حال استمرار القاء الحجارة على سيارات المستوطنين أو على جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر انه لا يسمح بمرور المركبات الا بصعوبة بالغة، ما أدى الى خلق ازمة مرور بسبب تكدس المركبات، وبالتالي تعطيل المواطنين من الوصول الى أماكنهم المعتادة .

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