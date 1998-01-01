جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: معارض سوري يدعو إسرائيل الى اجتياح درعا والقنيطرة

الثلاثاء 20 مارس 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: معارض سوري يدعو إسرائيل الى اجتياح درعا والقنيطرة



القدس المحتلة / سما /

 قال المعارض السوري عبدالجليل السعيد إن اسرائيل يتطلب منها اليوم أن تتدخل في الأزمة السورية وأن تدخل الى درعا والقنيطرة، معللا ذلك بأن "سوريا تحولت دولة فاشلة".

وقال السعيد في حديث لقناة "i24news" الاسرائيلية، إن ترامب غض النظر عن الخلاف بين الجانبين الأمريكي والتركي، والتي تسبب بها بريت ماكورك - مبعوث الرئيس الامريكي للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعتبر أنه العرّاب الرئيسي لإقامة قوات سوريا الديمقراطي (قسد) والتحالف مع الأكراد، وبالتالي تسبب بالخلاف مع تركيا.

وقال عبدالجليل السعيد في حديثه عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، إن الرئيس التركي يسعى الى وصل المناطق في الشمال واحداث طوق سُمح لاردوغان به، من تل رفعت ومنبج وجرابلس، مرورا بمدن الراعي والباب وأعزاز، وختاما في عفرين التي وقعت بأيدي الأتراك.

ومن هنا تطرق المعارض السوري الى أنه بما انه سُمح للقوات التركية بتنفيذ هذا الامر، "ربما يعطي هذا درسا للجيش الاسرائيلي في الجنوب".

وطلب المعارض السوري من الجيش الاسرائيلي، أن يتدخل في العمق السوري ويحذو حذو الجيش التركي ويدخل حدود القنيطرة ودرعا والسويداء كي "تأمن اسرائيل على نفسها من ايران"، معتبرا ان الدولة السورية باتت تشكل خطرا على دول الجوار وقاعدة لانطلاق البلى.

وهي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها معارض سوري بتدخل اسرائيلي في الأزمة السورية، امر تنفي اسرائيل القيام به بشكل مباشر، وتكتفي بالتأكيد على تقديم العلاج للمصابين السوريين الذي يطرقون حدودها، واقامة مشافي ميدانية في الجانب السوري من هضبة الجولان، لمساعدة المدنيين المصابين بينما لا تعترف بعلاج معارضين مسلحين أصيبوا في القتال، وتنفي أيضا تقديم المساعدات بالغذاء والسلاح لقوات المعارضة السورية في هضبة الجولان، في حين يتهم الجيش السوري القوات الاسرائيلية بتقديم المعونة حتى لقوات "جبهة النصرة" - ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

وتوجهت إسرائيل بطلب إلى الأمم المتحدة، مؤخرا، بغية إعادة المنظمة الدولية، لقوات فض الاشتباك (أندوف)، لقواعدها المهجورة على الحدود مع سوريا. وكانت قوات "أندوف" المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين البلدين، قد تركت مواقعها على الحدود، بسبب المعارك الدائرة في سوريا.

#معارض سوري #اسرائيل #اجتياح #درعا

أخبار ذات صلة

فيديو: معارض سوري يشارك بمؤتمر هرتسليا في تل ابيب

معارض سوري بارز يزور كنيست الاحتلال

اغتيال معارض لبوتين

فيديو: لحظة اغتيال نائب روسي معارض لبوتين باحد شوارع اوكرانيا

فيديو ..فتى سوري يبكي ألماً وقهراً من شدة الجوع

شاهد +18 : فيديو يخطف الأنفاس للحظات غرق لاجئ سوري

فيديو: مشهد مؤثر لطفل سوري يبكي تحت الأنقاض

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت احرنوت: "عباس استقبل منفذ عملية القدس كالملوك"!

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

جنرال إسرائيلي: مسيرة العودة كابوس خطير ويجب البدء بهجوم استباقي ضد حماس

"مستر بين" يخسر أغلى ما يملك‎ بعد خيانته لزوجته!

يهودي ليبي يتحدث اللغة العربية بطلاقة قد يصبح رئيس وزراء "إسرائيل" القادم

حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة

برهوم: من خطط لتفجير موكب الحمد الله يفرض المزيد من العقوبات على غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

قادة الاحتلال يعلقون على خطاب الرئيس: "خرج عن طوره وغزة ستعيش ظروفا صعبة في قادم الأيام

امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

حماس- ارشيف

حماس ترد على الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة ورئاسية وتشريعية لاختيار قيادة جديدة

الرئيس عباس

فيديو.. الرئيس: حماس تقف وراء الاعتداء على الموكب وقررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

برئاسة السنوار.. الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة غزة وتجدد ادانتها لاستهداف الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية