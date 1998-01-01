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هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التظاهرات على الحدود مع غزة

الثلاثاء 20 مارس 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التظاهرات على الحدود مع غزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته، ويستعد لمواجهة التظاهرات الشعبية، المزمع اجرائها على الحدود مع قطاع غزة، يوم الجمعة القادم.

وقالت القناة العبرية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي، سيعقد جلسة تقدير موقف يوم الخميس القادم،  مع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، بالمنطقة الجنوبية.

ووفقا للقناة الثانية، ستقوم هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، باعطاء تعليمات وأوامر صارمة للجنود على الحدود مع غزة، بعدم السماح للمتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.

وأضحت القناة العبرية، أن التعليمات ستكون واضحة للجنود، بعدم السماح للمتظاهرين من غزة باختراق السياج الحدودي ، ولو كلف ذلك استخدام النار الحية ضدهم.

وكشفت الثانية، عن نية الجيش الإسرائيلي توزيع منشورات على السكان الفلسطينيين بالمناطق الحدودية، وتحذيرهم من خلال هذه المنشورات من الاقتراب من السياج الحدودي، واطلاق رصاصات تحذيرية على المتظاهرين، واستخدام القنابل الدخانية والمسيلة للدموع،  كما سيتم استهداف النشطاء من بين المتظاهرين.

#الاحتلال #مظاهرات #غزة

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