جيش الإحتلال يلغي إجازات جنوده.. لماذا؟

عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية ، عن قيام الجيش الإسرائيلي بإلغاء كافة الإجازات لجنوده، وذلك تحسبا لوقوع المزيد من العمليات الأمنية في الأيام القادمة.

وقالت الصحيفة العبرية، أنه وعلى خلفية وقوع عمليتي الدهس والطعن في الضفة والقدس، وعلى خلفية زيادة حدة التوتر مع حماس بغزة، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي، وقف كافة الإجازات للجنود المحاربين في الوحدات القتالية، والتي كانت مقررة خلال إجازة عيد الفصح – بيسح.

وذكرت الصحيفة، أن القيادة الجيش، أبلغت قيادات الوحدات العسكرية بأن قرار وقف الإجازات نهائي، ولا استثناءات فيه.

وبحسب الصحيفة العبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي، ليوم الغضب الفلسطيني الذي تدعو له حماس بغزة، والذي سيتخلله مسيرات شعبية حاشدة على السياج الحدودي الفاصل القطاع.

وأشارت "معاريف" الى أن رئيس الأركان "جادي ايزنكوت" وكبار ضباط هيئة الأركان، سيقومون خلال الأسبوع الجاري، بزيارة للمنطقة الحدودية جنوب البلاد، وعقد جلسة تقدير موقف هناك، لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المسيرات الشعبية الفلسطينية على الحدود نهاية الشهر الجاري