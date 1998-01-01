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نابلس: حالات اختناق في صفوف الطلبة والاحتلال يعتدي على الأهالي في اللبن الشرقية

الثلاثاء 20 مارس 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: حالات اختناق في صفوف الطلبة والاحتلال يعتدي على الأهالي في اللبن الشرقية



رام الله / سما/

 أصيب العشرات من طلبة مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي تجاههم ، وذلك أثناء توجههم إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت الطلبة، في محاولة لمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، كما هاجمت الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم خارج القرية، واعتدت على عدد من السائقين، وقامت بحجزهم، بعد نصب حاجز على مدخل القرية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال احتجزت شابا من قرية اللبن الشرقية، واعتدت عليه بالضرب، ولكن تدخل الأهالي حال دون اعتقاله.

#الاحتلال #نابلس #اللبن الشرقية #طلاب

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