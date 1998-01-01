عشرات القتلى من قوات النظام السوري شرقي دمشق

سوريا / سما /

أفاد مصدر في المعارضة السورية بأن العشرات من القوات الحكومية السورية قتلوا في هجوم لفصائل المعارضة على بلدة مسرابا شرقي العاصمة دمشق اليلة الماضية.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: "سقط عشرات القتلى من القوات الحكومية - مجموعات العميد سهيل الحسن - المعروف بالنمر، خلال اقتحام أحد الابنية المختبئين فيها وتم قتلهم جميعاً والاستيلاء على أسلحتم ليل الاثنين-الثلاثاء".

وباتت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها يسيطرون على أغلب بلدات الغوطة الشرقية بعد الهجوم العنيف الذي بدأته منتصف شهر فبراير الماضي.