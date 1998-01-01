حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت 17 مواطنا.

وافاد مصادر محلية ان قوة احتلالية داهمت قرية بدرس غربي مدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان وهم حاتم رشيد ومحمد نبيل واوس مرار.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال رائد مصطفى طقاطقة (40 عاما).

وجرت عمليات دهم في قلقيلة واريحا حيث تم نصب حاجز على مدخل اريحا الجنوبي واعتقال الشاب اسلام المقيطي من مخيم عقبة جبر.

وداهم جنود الاحتلال بلدة مادما جنوب نابلس وتمركز تواجد قوات الاحتلال في منطقة " الحريقة و "غرفة الماتور" وسط القرية اضافة الى الحارة الغربية.

وفي العيزية ضواحي القدس تم اعتقال عبد الرحمن فرعون، والشاب مهند غزاونة، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في ضاحية الأقباط في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.