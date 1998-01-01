امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

رام الله / سما /

رفض البيت الابيض،الثلاثاء، تصريحات الرئيس محمود عباس وما وصفها "إهانات" معتبرا أنها "غير لائقة" بحق السفير الأمريكي في إسرائيل.

وكتب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الاوسط على "تويتر"، أن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

وأضاف، أن الولايات المتحدة اقتربت من الانتهاء من خطة للسلام في الشرق الأوسط "ستتقدم بها في الوقت المناسب".

وجاء تعليق البيت الأبيض بعد ساعات على نعت الرئيس الفلسطيني السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب".





