الجهاد الاسلامي تؤكد رفضها لاي اجراءات ضد غزة

غزة / سما /

اكدت حركة الجهاد الاسلامي رفضها لاي اجراءات ستتخذها السلطة ضد قطاع غزة.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، خطاب الرئيس محمود عباس انه يشكل تهديدا لوحدة الشعب الفلسطيني، ويعطي مزيدا من التأييد للحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الحركة "على الجميع أدراك ان وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف القضية الفلسطينية، مطالبة كافة القوى والفصائل بالالتفاف حول المقاومة وحمايتها وليس التآمر عليها. "