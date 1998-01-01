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السيسي: زيارة البشير لمصر تعكس الروح الإيجابية بين بلدينا

الإثنين 19 مارس 2018 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: زيارة البشير لمصر تعكس الروح الإيجابية بين بلدينا



القاهرة / وكالات /

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوداني، عمر البشير، أنه جرى الاتفاق على بحث الفرص المتاحة لتفعيل الآليات المشتركة بين البلدين.

وقال السيسي عقب اجتماع مع البشير، إن اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، ستعقد خلال العام الجاري بقيادة رئيسي البلدين، مشيرا إلى أنه تناول مع نظيره السوداني، سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الاحترام الكامل للظروف الداخلية لكل بلد.

وشدد الرئيس المصري، على أهمية العمل على استشراف آفاق أوسع في التعاون والتشاور في كافة المجالات.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة الكريمة من الأخ الرئيس عمر البشير والوفد المرافق لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق".

من جانبه أكد الرئيس السوداني، أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي مشكلة بين البلدين، مضيفا: "نحن أمام مرحلة تاريخية مفصلية وسط ما تعانيه منطقتنا من مشاكل".

وقال البشير إنه جرى خلال الاجتماع، التأكيد أن التعاون: "سيكون في صالح البلدين، وتحدثنا في مشاريع مشتركة أبرزها الربط بين الطرق البرية، وعبر النهر، إضافة إلى تطوير النقل النهري والربط الكهربائي والبحري. كلها أمور لتيسير حركة المواطنين والسلع والتعبير عن رغبة الشعبين الملحة".

وأكد أن اللقاءات على مستوى القمة ستستمر، مشيرا إلى أنه "ليس أمام السودان ومصر أي خيار إلا العمل مع بعضنا البعض طبقا لرغبات شعبينا".

#السيسي #البشير #مصر #السودان

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