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أردوغان: سنصل إلى منبج والقامشلي وعين العرب وندخل سنجار على حين غرة

الإثنين 19 مارس 2018 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سنصل إلى منبج والقامشلي وعين العرب وندخل سنجار على حين غرة



انقرة/وكالات/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عازمة على مواصلة عملية "غصن الزيتون" في سويا حتى تتمكن من القضاء على "الإرهابيين" في منبج والقامشلي وعين العرب، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان في كلمة له حول عملية "غصن الزيتون" التي يجريها الجيش التركي بمساندة مقاتلين سوريين في منطقة عفرين السورية:"حتى اليوم تم تحييد 3622 إرهابيا في عفرين".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "من الممكن أن تدخل القوات المسلحة التركية منطقة سنجار شمال العراق على حين غرة، ونطهرها من عناصر بي بي كا" على حد قوله.

واعتبر أردعان أن ما يقوم به الجيش التركي في عفرين ومناطق أخرى هو كفاح من أجل الأمن القومي التركي.

وأعلن أردوغان أمس الأحد عن سيطرة القوات المسلحة التركية على مركز مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وقال في كلمة أثناء مشاركته في مناسبة وطنية بولاية جناق قلعة غرب تركيا، إن "أعلام تركيا وأعلام الجيش السوري الحر ترفرف في عفرين اليوم بدلا من أعلام الإرهاب"

وأشار أردوغان في كلمته إلى أن بلاده ستقوم بإعادة تأهيل مدينة عفرين ومركزها والبنية التحتية فيها، وستتيح الفرصة لسكان المدينة للعودة إلى منازلهم، مؤكدا أن القوات التركية لم تأت لاحتلال عفرين وإنما للقضاء على الإرهاب.

المصدر: الأناضول

#اردوغان #سوريا #سنجار

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