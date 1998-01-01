جيش الاحتلال يزعم: حماس تقلل من استثمارها ببناء أنفاق هجومية

عكا للشؤون الإسرائيلية

قالت مصادر استخبارتية رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبية بأن "حماس" لم تعد تستثمر كثيرا في مشروع بناء الأنفاق "الهجومية" ضد "إسرائيل"، حيث بدأت بالاستثمار في موارد ومشاريع عسكرية أخرى كالأنفاق الدفاعية وصواريخ قصيرة المدى.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرنوت" فإن ما دفع حماس إلى تغيير أولوياتها في التوجهات العسكرية، هو التقنيات التكنولوجية الجديدة التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي لمحاربة الأنفاق "الهجومية".

وأوضحت المصادر بأن حماس لم تلغِ استثمارها في الأنفاق بشكل تام، حيث إنها لا تزال تستثمر في حفر بعض الأنفاق الهجومية، ووفقا للتقديرات العسكرية فإن الأشهر القريبة القادمة ستشهد الكشف عن أنفاق "هجومية" أخرى بعد تحييدها.

وأضافت بأن حماس قد أصبحت أكثر خبرة ومهنية في حفر الأنفاق، حيث نجحت في ملائمة أنفاقها مع منظومات كشف الأنفاق الإسرائيلية، الأمر الذي يحول دون ضمان تحييد الأنفاق الهجومية بنسبة 100 %.