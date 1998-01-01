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الشرطة تكشف ملابسات سرقة قرابة (120) الف شيقل من مطعم في جنين

الإثنين 19 مارس 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كشفت الشرطة ملابسات سرقة (120) الف شيقل من داخل مطعم في مدينة جنين.


وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بانه وبناء على شكوى تقدم بها صاحب احد المطاعم في مدينة جنين حول سرقة نقود من ماكينة الكاش من قبل مجهول وعلى فترات وقدر قيمة المبلغ المسروق بقرابة (120) الف شيقل .


وبالبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة من قبل شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وهو احد العاملين في المطعم وباستدعائه وتدوين اقواله افاد بقيامه بسرقة النقود من ماكينة الكاش داخل المطعم عدة مرات وانه كان يقوم بمحاسبة الزبائن دون ان يضع الحساب داخل الماكينة واستمر على هذا النحو لقرابة الاربع سنوات .


وأكد البيان توقيف المشتبه  و احالته  للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصول .

#الشرطة

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