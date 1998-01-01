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عشراوي تستقبل ممثلة الدنمارك وتبحث معها آخر التطورات

الإثنين 19 مارس 2018 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، رئيسة مكتب التمثيل الدانماركي لدى دولة فلسطين "ناتاليا فينبيرغ" وبحثت معها آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.


وأكدت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، على العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، كما وعبرت عن تقديرها العميق لسجل الدنمارك في التصويت لصالح فلسطين وآخره تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفض قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي هذا السياق، حثت عشراوي الحكومة الدنماركية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.


واستعرض الطرفان أيضا آخر المستجدات والتطورات على الأرض، بما في ذلك، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتدائها على المواطن الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته، مستندة على الدعم الأمريكي المطلق، كما جرى بحث قرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب وتبعاتها في تدمير احتمالات السلام.


وفي نهاية اللقاء، جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، وأهمية إنهاء الانقسام وعقد المجلس الوطني نهاية الشهر القادم وضرورة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني عبر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، كما جرى مناقشة أهمية تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني والحاجة الماسة الى إعادة دعم المنظمات الأهلية وعدم الانصياع للتحريض الإسرائيلي الذي يقوده الائتلاف العنصري والمتطرف.

#حنان عشراوي

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