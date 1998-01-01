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تزويد مدينة غزة بالمياه سيتم خلال ساعات

الإثنين 19 مارس 2018 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزويد مدينة غزة بالمياه سيتم خلال ساعات



غزة/سما/

قال نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ إن مدينة غزة تعاني منذ 3 أيام نقصا حادا في مياه الشرب، بعد إيقاف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه عبر خط المنطار بحجة أعمال الصيانة.

وأضاف الشيخ في حديث لـ"وفا"، أن نسبة المياه المستوردة لمدينة غزة تتراوح ما بين 45-50% من نسبة المياه التي يتم ضخها في الشبكة للمواطنين في المدينة، وبالتالي فإن وقف الجانب الإسرائيلي لإمدادات المياه أثّر سلبا على توفر المياه في مدينة غزة.

وأشار الشيخ إلى أن استئناف عملية تزويد المياه للمدينة سيتم خلال ساعات، بيد أن سلطة المياه ستبقي على محابس المياه مغلقة حتى إجراء الفحوصات اللازمة للمياه التي سيتم ضخها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ثم توزيعها على المواطنين بالطريقة المعتادة من خلال الشبكات المنزلية المخصصة لذلك.

#المياه #غزة #اسرائيل

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