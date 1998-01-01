قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية اللبن الشرقية

نابلس / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب محافظة نابلس، مساء اليوم الاثنين، ومنعت المواطنين من دخول القرية أو الخروج منها.

وأفاد شهود عيان، إن خمس سيارات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اغلقت مدخل القرية، ومنعت عودة المواطنين إلى منازلهم أو خروجهم منها، واستهدفت سياراتهم بقنابل الصوت في محاولة لإجبارهم على العودة، بينما استهدفت المنازل بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت في القرية بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق في صفوف الشبان.