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الداخلية التونسية تعلن مقتل ارهابيين اثنين في قردان

الإثنين 19 مارس 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية التونسية تعلن مقتل ارهابيين اثنين في قردان



وكالات / سما /

فجر جهادي مشتبه به نفسه الاثنين، وقتل آخر إثر مطاردتهما من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان بجنوب البلاد، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوكالة فرانس براس إن قوات الأمن تلقت معلومات عن تحركات لـ " مشتبهين إثنين" في منطقة المقرون ببن قردان، وتم رصدهما".

وتابع الشيباني "فجر أحدهما نفسه وتبادلت قوات الأمن النار مع الثاني الذي كان بحوزته كلاشنيكوف".

وفي بيان لاحق، أعلنت الداخلية مقتل "الإرهابي الثاني"، جاء في بيان لها "حاصرت وحدات الحرس الوطني العنصر الإرهابي الثاني وتمكنت من القضاء عليه"، مشيرة الى ان العمل جار على التحقق من هويتيهما.

وتمشط قوات الأمن والجيش حاليا المنطقة، وفقا للبيان.

ولم يذكر البيان ما إذا كان عناصر من قوات الأمن أصيبوا في العملية.

ويأتي ذلك بعد ايام على إحياء تونس ذكرى أحداث بن قردان التي وقعت قبل سنتين حين هاجم جهاديون مقرات أمنية فجرا.

وتسببت الهجمات في حينه بمقتل 13 عنصرا من القوى الامنية وسبعة مدنيين. وقتل 55 جهاديا على الاقل.

وشهد الوضع الأمني في تونس تحسنا ملحوظا وفقا للسلطات التي تدعو دائما رغم ذلك للتيقظ.

#الداخلية التونسية #قردان

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