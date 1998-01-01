اعتقال 8 مقدسيين بتهمة "عدم منع جريمة" على خلفية عملية القدس

القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، عصر اليوم الاثنين، ثمانية مقدسيين بحجة عدم منعهم عملية الطعن التي وقعت في شارع الواد بالبلدة القديمة، وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة "المسكوبية" بالقدس الغربية.

وأوضح تجار شارع الواد أن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحمت الشارع وعدة مناطق أخرى قريبة منه بالبلدة القديمة، ونفذت حملة اعتقالات طالت ثمانية أشخاص ، ومن بينهم سيدة مسنة ومسن.

ولفت التجار أن قوات الاحتلال قامت عقب عملية الطعن بإغلاق شارع الواد ومحيطه بشكل كامل، ونصبت الحواجز الحديدية في محيطه ومنعت السير في لعدة ساعات، وبالقوة أبعدت المواطنين المتواجدين بالمكان ومعظمهم من التجار أو من سكان المنطقة والذين تواجدوا كعادتهم في المكان.

والى ذلك أوضح المحامي محمد محمود أن القوات الإٍسرائيلية شنت حملة اعتقالات بحجة "عدم منع وقوع جريمة.. عملية الطعن أمس"، حيث اعتقلت السيدة فرحة دعنا 67 عاماً، والمسن زهير دعنا 62 عاما، والفتى عبد الرحمن صندوقة، والشبان رامي عبد السلام، ومحمد البكري، وعمر عوض.

ووقعت يوم أمس عملية طعن في شارع الواد أدت الى استشهاد الشاب عبد الرحمن بني فضل 28 عاماً من قرية عقربا قرب نابلس ومقتل الحارس الإسرائيلي.