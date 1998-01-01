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برئاسة السنوار

الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة "غزة" وتجدد ادانتها لاستهداف "الحمدالله"

الإثنين 19 مارس 2018 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة "غزة" وتجدد ادانتها لاستهداف "الحمدالله"



غزة / سما /

دعت الفصائل الفلسطينية الرئيس محمود عباس، لعدم اتخاذ أي اجراءات تصنف كعقوبات ضد غزة بعد تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال خالد البطش في اعقاب مؤتمر صحفي عقدته الفصائل في مكتب قائد حماس بغزة يحيي السنوار: "نناشد الرئيس عباس عدم اتخاذ أي عقوبات ضد غزة تصب في اطار العقوبات على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء".

وقال البطش ان الفصائل تجدد ادانتها لاستهداف موكب الحمد الله، فالاوضاع تستدعي موقفا وطنيا موحدا في مواجهة صفقة القرن وما يجي من مؤامرة ضد القضية الفلسطينية.

وناشد البطش الرئيس عباس القدوم الى قطاع غزة لتجاوز كل اثار الانقسام داعيا في الوقت نفسه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القدوم لغزة للاشراف شخصيا على ملف التحقيق في محاولة الاغتيال.

كما دعت الفصائل لعقد المؤتمر الوطني وفق مخرجات بيروت بمشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

ومن المقرر اجتماع للقيادة الفلسطنيية في مدينة رام الله لاتخاذ اجراءات محددة في اعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء وقائد المخابرات اللواء ماجد فرج بغزة.

#الفصائل #أبو مازن #الحمدالله

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