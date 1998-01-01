جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة

الإثنين 19 مارس 2018 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حول تفجير موكب الحمد الله وفرج .. د.سفيان ابو زايدة



.

هناك امور غير مفهومه و في تقديري غير مفهومه لجزء كثير من الناس الغير مطلعين مثلي على اسرار ما جرى و يجري خلف الكواليس.

حماس المسؤولة امنيا على الارض ولانها تتحمل المسؤولية و هي بطبيعة الحال في دائرة الشبهه من قبل رام الله تبحث عن دليل براءتها من خلال الكشف عن المنفذين و المتعاونين معهم و من اعطاهم الاوامر ، ولكن مسبقا و بحكم مفاعيل الانقسام اي كان الاثباتات و الدلائل  ستجد من يشكك في مصداقيتها .
حماس تقول ان لديها مشتبهين و لديها الخيط الذي اوصلهم للفاعلين من خلال شريحة الوطنية في العبوة التي لم تنفجر.

جوال و الوطنية في غزة لا يستسطيعون ان يتعاونوا مع نيابة حماس ، ويجب ان لا نلومهم على ذلك لان رواتبهم و تعليماتهم و مصدر رزقهم من رام الله و ليس من غزة.

السؤال الذي يحيرني و لم اجد له مبررا ، في حدث من هذا النوع اذا كانت النوايا سليمة و الهدف هو الوصول الى الحقيقة و الحقيقة فقط دون رتوش و دون تزوير،
وبما ان الدكتور رامي الحمد الله ايضا هو وزير الداخلية لماذا لا يوعز بتشكيل لجنة تحقيق  و يوعز لشركتي جوال و الوطنية بالتعاون مع هذه اللجنة من خلال كتاب من النائب العام احمد براك.
هل كانت محاوله كهذة و حماس رفضتها؟ اذا كان كذلك فهذا يعني ان حماس غير جدية ، اما ان لم تكن محاولة كهذه فأن هذا يعني بالنسبة لي ان السلطة في رام الله لا يهمها تحقيق حماس و لا يهمها نتائجه و ان الامر بالنسبة لهم منتهي.

الامر الاخر هو ان هذا اللغز سهل الحل ، وانا اصبحت على قناعة ان ما جرى
 ليس محاولة اغتيال ، بل ما جرى هو مسرحية اسمها ( تفجير موكب ) بغض النظر من الذي اعد السيناريو و من المخرج و من هم المنفذين ( الممثلين) ، الضحية في هذه المسرحية هو المواطن الفلسطيني في غزة الذي هو وحده وفقا لكل سيناريو هو الذي سيدفع الثمن .

اللغز يمكن حله ببساطه ، هناك وفد امني مصري رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامه ي، وحسب علمي حماس تطلعه على تفاصيل التحقيق ، يستطيع ان يتولى التحقيق من الفه الى يائه و الاعلان عن نتائجة للرأي العام الفلسطيني بكل صراحه ووضوح، واعتقد ان الشعب الفلسطيني يثق بهم في ظل انعدام الثقة بين السلطة و حماس.

أخبار ذات صلة

هاني حبيب -ارشيف

تفجير موكب الحمد الله...هاني حبيب

حسام الدجني - ارشيف

من المستفيد من تفجير موكب الحمد الله..؟ د. حسام الدجني

ماجد سعيد -ارشيف

تفجير موكب الحمد الله ... الخاسر والمستفيد ..بقلم: ماجد سعيد

غزة تهدي رام الله التحية:د. سفيان أبو زايدة

غزة تهدي رام الله التحية:د. سفيان أبو زايدة

التقاط غزاوي من حسبة رام الله ...د. سفيان ابو زايدة

التقاط غزاوي من حسبة رام الله ...د. سفيان ابو زايدة

الضرب في سورية و الهدف ايران و حزب الله ...د. سفيان ابو زايدة

الضرب في سورية و الهدف ايران و حزب الله ...د. سفيان ابو زايدة

الأكثر قراءة اليوم

عضو بمنظمة التحرير : ما قبل استهداف الحمد الله وفرج شيئ وما بعده شيئ آخر

إستراتيجية جديدة لضرب أنفاق حماس الدفاعية

سلطات الاحتلال تعتقل دبلوماسيا فرنسيا يعمل في الاراضي الفلسطينية

ابو ردينة : مصالح اقليمية تتشكل لتصفية القضية الفلسطينية والاطاحة بالرئيس عباس

اول ظهور إعلامي لسيف الإسلام القذافي اليوم

حلس: الكثير من العقبات والمصالح المعيقة في طريق المصالحة

الرياض : شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

الأخبار الرئيسية

الفصائل تدعو "أبو مازن" لعدم معاقبة "غزة" وتجدد ادانتها لاستهداف "الحمدالله"

القدس المحتلة - ارشيف

يديعوت احرنوت: "عباس استقبل منفذ عملية القدس كالملوك"!

السيسي عباس - ارشيف

السيسي يهاتف عباس : مصر قلقة من اي اجراءات جديدة قد تتخذها السلطة ضد غزة

محيسن - ارشيف

محيسن: قرارات اليوم رداً على استهداف موكب الحمدالله وفرج وحماس ترفض تصريحاته

حماس - ارشيف

جنرال إسرائيلي: مسيرة العودة كابوس خطير ويجب البدء بهجوم استباقي ضد حماس

الاتصالات الفلسطينية