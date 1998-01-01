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نادي الأسير: المعتقل عادل شحادة مضرب عن الطعام منذ سبعة أيام

الإثنين 19 مارس 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 نادي الأسير: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني صالح أيوب اليوم الاثنين إن المعتقل عادل حسن شحادة من نابلس مضرب عن الطعام منذ سبعة أيام احتجاجاً على المعاملة القاسية التي يتعرض لها على يد المحققين في معتقل "الجلمة"، حيث يتعرض لتحقيق طويل يُحرم خلاله من النوم.

وأضاف المحامي أيوب أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر منع من لقاء المحامي بحق المعتقل شحادة وذلك منذ تاريخ اعتقاله في السابع من آذار الجاري ومن المفترض أن ينتهي الليلة. مشيراً إلى أن جلسة محكمة عُقدت اليوم للمعتقل شحادة في "الجلمة" وعلى الرغم من إبلاغ المعتقل المحكمة بإضرابه إلا أنها قررت تمديد اعتقاله مجدداً لمدة تسعة أيام بذريعة التحقيق.

 ولفت المحامي إلى أنه قام بإبلاغ المحكمة أنه وفي حال استمرار قرار منع المعتقل من لقاء محاميه حتى يوم غد سيتقدم باستئناف للمحكمة العليا.

#نادي الأسير #عادل شحادة

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